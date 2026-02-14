Dos detenidos en once allanamientos por caso asalto y detonación de Algisa

En el marco de la investigación del atraco y detonación de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, se realizaron 11 allanamientos en simultáneo en Itapúa y Caazapá la mañana de este sábado.

Los procedimientos se realizaron en cinco viviendas de San Pedro del Paraná; dos en Alto Verá; dos en Carlos Antonio López; uno en Encarnación y uno en Yuty (Caazapá).

Fueron detenidas dos personas en los procedimientos, identificadas como Rolando Ariel Martínez Acuña (33) y Enrique Ruiz Díaz Cubilla (45).

Martínez Acuña cuenta con prohibiciones varias por una causa de transgresión a la Ley de Armas, mientras que Ruiz Díaz había sido detenido por hurto de un automóvil, pero figura sin antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

Lea más: Prisión para dueño de cantera de Vallemí imputado por asalto en Coronel Bogado

Incautan armas

Fueron incautadas una escopeta calibre 12 mm; dos pistolas calibre 9 mm y un revólver calibre 38 mm, además de varias prendas tácticas y camufladas.

Los intervinientes también hallaron once teléfonos celulares, accesorios para armas de fuego, seis pistoleras, dos radios walkie y una motocicleta.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán. Los intervinientes fueron acompañados por otros 10 fiscales coadyuvantes.

Fueron desplegados agentes de las agrupaciones de la FOPE; GEO y Lince, además de personal de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional.