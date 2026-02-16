Esto reveló a la prensa uno de los detenidos por el crimen de Kanazawa

Óscar Darío Zacarías Maciel (35) es uno de los detenidos tras el homicidio del extitular de la Dinac Félix Kanazawa. El sospechoso brindó escuetas declaraciones hoy a la prensa.

Zacarías fue consultado sobre cómo accedió al teléfono de Kanazawa, desde donde se realizaron millonarias compras en comercios de Alto Paraná, y al respecto respondió que lo había comprado por G. 500.000.

Asimismo, habría llegado al teléfono mediante un contacto vía Messenger (Facebook) con el otro detenido, el militar Remigio Llano López, ya que este último habría vendido el celular mediante la red social.

Al ser insistido sobre las cuentas bancarias que estaban abiertas en el celular y si él sabía sobre ello, se negó a responder. Asimismo, alegó que su abogado ya brindó declaraciones previas y reiteró que es inocente. “Yo no tengo participación en nada”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallan abandonada la camioneta de Félix Kanazawa en Itapúa

Detenidos a disposición de la Fiscalía

El otro detenido, Remigio Llano López, también habló a los medios de comunicación; sin embargo, solo se limitó a decir “me voy a guardar comentarios” y también pidió “disculpas por la situación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando directamente fue consultado sobre su inocencia, su respuesta fue la misma: “sin comentarios”.

Por su parte, el comisario Juan Pereira, director del Departamento contra el Secuestro y Terrorismo, confirmó que ambos detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público.

En lo que refiere a la investigación del caso, reveló que se dieron distintos allanamientos y se recolectaron varias evidencias, por lo que se espera un “estudio técnico” del departamento de Criminalística, esto sumado al hallazgo de la camioneta que pertenecía a Kanazawa que se registró esta tarde.

Lea más: Crimen de Félix Kanazawa: esta es la hipótesis principal de la Policía