Hallan abandonada la camioneta de Félix Kanazawa en Itapúa

Personal del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión hallaron este lunes la camioneta de la marca Chevrolet modelo S10 Z71 4×4 doble cabina, que pertenecía a Félix Masao Kanazawa Makino.

El hallazgo se produjo en la localidad de Toro Karê, distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el comisario César Silguero, subcomandante de la Policía, Kanazawa salió de su domicilio el 7 de febrero, fecha en que se habría producido el crimen. El cuerpo fue hallado el 9 de febrero y recién el 13 se formalizó la denuncia.

Hipótesis sobre la muerte de Kanazawa

La hipótesis más fuerte es que Kanazawa fue asesinado en el interior de este vehículo durante el trayecto y que el sitio donde fue encontrado el cuerpo no correspondería al lugar del homicidio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Crimen de Félix Kanazawa: esta es la hipótesis principal de la Policía

Con relación al móvil del presunto crimen, se aguarda la declaración de Remigio Llano López (25), el militar detenido, para determinar si existía alguna diferencia con la víctima o si surge nueva información que permita esclarecer el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que reveló la autopsia

El diagnóstico inicial indicaba que Kanazawa murió por shock hipovolémico. En la autopsia se detalló que la víctima presenta una herida de 12 cm en la zona anterior del cuello, provocada por un arma blanca tipo punzocortante, aunque se desconoce si se trató de una tijera.

El forense que intervino en el hallazgo detectó que no había hemorragia en la escena, lo que sugiere que el cadáver fue trasladado hasta allí.

Agregó que las lesiones cutáneas en el tórax indican que el cuerpo fue arrastrado.