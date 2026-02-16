Crimen de Félix Kanazawa: esta es la hipótesis principal de la Policía

Quedó confirmado que el cadáver encontrado el lunes en San Pedro del Paraná, Itapúa, se trata de Félix Kanazawa, exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Según informaron ayer desde la Policía Nacional, fue víctima de presunto homicidio.

El comisario César Silguero, subcomandante de la Policía, informó que la actuación oficial se inició recién el viernes 13 de febrero, cuando los familiares de Kanazawa presentaron la denuncia por desaparición.

Según explicó, desde ese momento se activó el protocolo correspondiente en el marco de la Ley Mafe, que regula los procedimientos en casos de personas desaparecidas.

El jefe policial aclaró que entre el 9 y el 13 de febrero —periodo posterior al hallazgo del cuerpo— no existía denuncia formal ante la Policía, por lo que no se podía activar el protocolo legal.

Hipótesis principal: crimen dentro del automóvil

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por Silguero, Kanazawa salió de su domicilio el 7 de febrero, fecha en que se habría producido el crimen. El cuerpo fue hallado el 9 de febrero y recién el 13 se formalizó la denuncia.

Silguero señaló que, conforme a la investigación policial, la hipótesis más fuerte es que Kanazawa fue asesinado en el interior de su vehículo durante el trayecto y que el sitio donde fue encontrado el cuerpo no correspondería al lugar del homicidio.

“De acuerdo a nuestra pesquisa, probablemente, el señor Kanazawa fue asesinado en el interior del vehículo, durante el viaje. En donde se encontró el cuerpo sería el lugar de hallazgo y no el lugar de la muerte. Tenemos que esperar la necropsia, la inspección del cuerpo”, manifestó.

El subcomandante añadió que la Policía continúa buscando el automóvil de la víctima, que presumiblemente habría sido abandonado en el departamento de Itapúa.

Un militar sindicado y un civil vinculado

El comisario Silguero informó que el militar detenido, Remigio Rubén Llano López, está sindicado como el presunto responsable del homicidio, mientras que el civil capturado, Óscar Darío Zacarías Maciel, habría tenido participación posterior al fallecimiento.

Según detalló, el civil está vinculado a compras realizadas tras la muerte de Kanazawa.

Acotó que de acuerdo con los datos de la investigación, se habrían gastado más de G. 50 millones del patrimonio del fallecido luego del crimen.

Con relación al móvil del presunto crimen, indicó que se aguarda la declaración del militar detenido para determinar si existía alguna diferencia con la víctima o si surge nueva información que permita esclarecer el caso.