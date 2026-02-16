Fiscal admite falta de coordinación en identificación del cuerpo de Kanazawa

El cuerpo de Félix Kanazawa fue hallado el lunes pasado en San Pedro del Paraná, en un camino vecinal denominado Potrero Yvaté, por un testigo y su perro, según los intervinientes.

Debido al avanzado estado de descomposición, se catalogó el cadáver hallado como NN, ya que al tomarle las huellas y procesarlas con el sistema AFIS, el mismo no daba resultados, ya que la muestra de las huellas dificultaban su identificación. Incluso, realizaron cruce de datos con denuncias de desapariciones de las zonas, hasta que finalmente el 13 de febrero recibieron la denuncia de desaparición que realizó el hermano del extitular de la Dinac.

De acuerdo al fiscal Egidio Borja, quien investiga el hallazgo del cadáver, el forense estableció la causa de la muerte del cuerpo sin identificar al ver la herida que tenía en la zona del cuello, por lo que ya no consideraron necesaria una autopsia.

“Yo particularmente ayer precisamente me enteré de que había otras causas que estaban abiertas investigando la desaparición del ingeniero, faltó ahí una especie de coordinación, digamos, en ese sentido”, señaló.

Investigación del asesinato de Kanazawa

El fiscal Federico Delfino es quien lleva adelante la investigación del asesinato de Félix Kanazawa. Fueron detenidos en el marco de la investigación Remigio Llano López (24), sargento primero que cumple funciones en el perímetro de seguridad de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, y Óscar Darío Zacarías Maciel (35).

Además, personal del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión hallaron este lunes la camioneta de la marca Chevrolet modelo S10 Z71 4×4 doble cabina, que pertenecía a Félix Masao Kanazawa Makino, en la localidad de Toro Karê, distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa.

La hipótesis más fuerte es que Kanazawa fue asesinado en el interior de su camioneta, ya que no se encontraron rastros de sangre donde estaba el cadáver.

El fiscal Borja, por su parte, aseguró que se tomó la decisión de enterrar el cuerpo antes de identificarlo, pese a que fue una muerte violenta, debido al tiempo que pasó y a fin de esperar el resultado de la identificación del cuerpo.

“Por la forma en que estaba el cuerpo, no quiero ser crudo, pero estaba mal el cuerpo cuando se encontró. Ya le faltaban partes al cuerpo. El día que se encontró el cuerpo estaba muy descompuesto”, concluyó.