Crimen de Félix Kanazawa: esto revela la autopsia de la Fiscalía

Pablo Lemir, médico forense de la Fiscalía, confirmó que los resultados de la autopsia realizada al cadáver de Félix Kanazawa respaldan el informe inicial realizado por el especialista que intervino en el hallazgo del cuerpo el pasado 9 de febrero en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa.

El diagnóstico inicial indicaba que Kanazawa murió por shock hipovolémico. En la autopsia se detalló que la víctima presenta una herida de 12 cm en la zona anterior del cuello, provocada por un arma blanca tipo punzocortante, aunque se desconoce si se trató de una tijera, según Lemir.

“Estamos ante una víctima que fallece por un shock hipovolémico. Perdió gran parte del volumen sanguíneo, fruto de una herida cortante de arma blanca en el cuello”, dijo.

Escena del hallazgo y traslado del cuerpo

Lemir explicó que el cuerpo fue hallado en lo que denominan una escena secundaria. Es decir, no era el lugar del ataque, lo que refuerza la versión policial que fue asesinado en su vehículo.

El forense que intervino en el hallazgo detectó que no había hemorragia en la escena, lo que sugiere que el cadáver fue trasladado hasta allí, de acuerdo al médico de la Fiscalía.

Agregó que las lesiones cutáneas en el tórax indican que el cuerpo fue arrastrado.

Cuerpo fue hallado tras 48 horas de muerte

De acuerdo con Lemir, por las características cromáticas del cuerpo y la evaluación de la necropsia, Kanazawa tenía aproximadamente 48 horas de fallecido al momento del hallazgo, confirmando que la muerte ocurrió el 7 de febrero.

Además, reveló que animales -aparentemente caninos- mordisquearon el cuerpo en uno de los muslos y los miembros superiores.

Complicaciones en necropsia

El especialista señaló que el clima caluroso aceleró la putrefacción, lo que complicó el procedimiento de autopsia.

También mencionó que lo recomendable es realizar una inspección forense inmediatamente tras la muerte. El cuerpo de Kanazawa había sido sepultado, luego de ser hallado, al no ser identificado por el sistema AFIS de la Policía.

Lemir indicó que se evaluarán muestras bajo las uñas de la víctima para determinar si intentó defenderse y si existe ADN de otra persona, lo que podría ayudar a identificar a los responsables del ataque.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo a dos personas vinculadas al caso. Remigio Llano López (25), personal militar que cumple funciones en un destacamento de Alto Paraná, sería el presunto autor material del hecho. La segunda persona capturada es Óscar Darío Zacarías Maciel (35), quien aparentemente habría utilizado parte del patrimonio de Kanazawa tras su fallecimiento.