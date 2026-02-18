Investigan el caso del hombre que murió tras caer de un hotel de Asunción al intentarse una selfie

Rafael Rodrigo Jacobo Pfingst (44) falleció tras caer de la terraza de un conocido hotel de Asunción ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco, en el barrio Ykua Satí.

Según trascendió, el hombre cayó tras intentar hacerse una selfie en la zona de la pileta del hotel, perdió el equilibrio y cayó hasta llegar al piso.

La médica forense Marilda Torrasca estableció como causa de muerte “politraumatismo grave por precipitación”, según detalla el informe policial.

Federico Leguizamón, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Barrial N° 2, es el fiscal encargado del caso y quien investiga las circunstancias del hecho a fin de determinar si se trató de un accidente u otra eventualidad.

Agentes de criminalística en el lugar

El cuerpo de la víctima fue entregado a la esposa, identificada como Claudia Lorena Cristaldo Benítez.

Agentes de criminalística, a cargo del suboficial mayor Julio Zorrilla de la Policía Nacional, acudieron al lugar para recolectar elementos que sirvan para la investigación.

Hasta el momento no se tienen novedades sobre el caso, ya que, si bien aún no se determina bajo qué carátula se investiga el hecho, se considera que fue un accidente hasta el momento.