Video: capturan a presunto autor de violento intento de robo en Capiatá

El violento intento de robo ocurrió el pasado jueves 12 de febrero, en la ciudad de Capiatá, cuando la víctima, identificada como Nahara Elizabeth Ojeda (22), fue interceptada por un hombre que intentó despojarla de sus pertenencias.

Según las imágenes de circuito cerrado, el sospechoso actuó con extrema violencia, propinándole golpes y patadas a la mujer, sujetándola del cabello y arrastrándola por el suelo. Pese a la agresión, la víctima opuso resistencia y evitó que el robo se consumara.

El caso generó indignación en la zona y el video se viralizó rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación.

Lea más: Reducto: captan en video a ladrón que robó en local gastronómico

Identificado por cámaras y vecinos

El comisario Julio Bogado informó que, tras la denuncia y el análisis de las imágenes, se logró ubicar al presunto autor en la vía pública, en el barrio Santa Librada, de Capiatá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El aprehendido fue identificado como Derlis Ramón Ojeda Venialgo, paraguayo, de 27 años, con antecedentes por hurto y producción de riesgos comunes, ambos registrados en 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el procedimiento no se incautaron evidencias relacionadas directamente con el hecho; sin embargo, la víctima lo reconoció y amplió su denuncia sindicándolo como el supuesto agresor.

A disposición del Ministerio Público

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Carolina Martínez, quien dispuso que el detenido permanezca en la sede policial a disposición de su unidad.

El caso quedó caratulado como tentativa de robo, mientras continúan las diligencias investigativas.