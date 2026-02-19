Detienen a hijo de líder del Clan Rotela buscado por supuesto robo agravado

En el marco de la investigación de un asalto extorsivo ocurrido a principios de este mes, del que fue víctima una abogada, agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo dos allanamientos hoy en los barrios San Felipe y Ricardo Brugada (Chacarita) de Asunción, en uno de los cuales que fue detenido un hijo menor de edad de Armando Javier Rotela, líder de la organización criminal “Clan Rotela”.

Los allanamientos se llevaron a cabo en simultáneo alrededor de las 6:00 de este jueves.

En una vivienda en el barrio San Felipe fue detenido un adolescente de 15 años, hijo del líder del mencionado grupo criminal. En el mismo procedimiento fue aprehendida Andrea del Rosario Cristaldo (32 años), expareja de Armando Rotela, quien tiene antecedentes de posesión y tráfico de drogas.

Menor buscado por asalto

Estaba vigente una orden de captura del menor, quien era buscado por un supuesto hecho de robo agravado.

El adolescente fue detenido en el marco de la investigación de otro presunto hecho de robo agravado, registrado el pasado 5 de febrero en la ciudad de Ñemby, donde un grupo de asaltantes irrumpió en la vivienda de una abogada y la obligó a realizar una millonaria transferencia bancaria para luego huir con un vehículo y varias pertenencias de la víctima.

En paralelo, en el allanamiento realizado en el barrio Ricardo Brugada fue detenido otro adolescente, también de 15 años, como sospechoso de haber participado del mismo hecho.

Durante los allanamientos, los intervinientes incautaron varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que podrían estar relacionados al asalto, comentó a ABC Color el comisario Flaminio Quinteros, jefe de Investigaciones de la Policía.