Alistan a unos 4.000 policías para el Superclásico

Este sábado, a partir de las 18:30 en la Nueva Olla, se pondrá en marcha la disputa del primer Superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia. Para este encuentro, la Policía Nacional pone a 4.000 efectivos al servicio, para brindar seguridad a los hinchas antes, durante y después del espectáculo.

“El trabajo coordinado que estamos haciendo es para mejorar estos espectáculos, que deben ser un evento familiar. Que las personas se sientan seguros antes, durante y después de estos eventos”, indicó el Director de la Policía de Asunción, el comisario Juan Agüero.

Seguidamente, señaló que desde las 18:00 de este viernes, la Policía Nacional estará bajo alerta de seguridad a nivel país.

“Para este evento van a estar implicados 4.000 hombres de forma directa, desde los diferentes anillos de seguridad, hasta las inmediaciones del estadio”, sostuvo.

El primer anillo será el de la entrada a la capital, donde van a ser cateados ómnibus, autos y motos. “Todos los que ingresen a la capital para este evento van a ser verificados”, expresó.

Con respecto al acompañamiento a los hinchas una vez finalizado el encuentro, comentó que serán en los puntos vulnerables, que serían estaciones de servicio, bodegas o lugares gastronómicos.

Requisitos y prohibiciones para el ingreso

Documentación: Es obligatorio presentar la cédula de identidad original y la entrada física o digital nominativa para superar los controles.

Controles de alcoholemia: Se realizarán pruebas de alcotest de manera aleatoria y sistemática en los anillos de seguridad; quienes den positivo no podrán ingresar y podrán ser demorados.

Objetos prohibidos: Está estrictamente prohibido el ingreso con: Vapeadores y cigarrillos electrónicos, objetos contundentes, armas de cualquier tipo y pirotecnia. Cualquier elemento que pueda ser utilizado como proyectil.

Recomendaciones para los asistentes