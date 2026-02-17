Operación Nexus 2: habrían utilizado al fútbol para lavar dinero del narcotráfico

La Policía Nacional confirmó que tanto Víctor Hugo Centurión Miranda como Dionisio Manuel Cáceres Cabrera serían dos de los principales articuladores del esquema criminal que se dedicaba a traficar cocaína. Ambos cuentan con órdenes de captura y no fueron encontrados durante los múltiples allanamientos esta mañana.

La Policía concretó la detención de Luis Miguel Molinas Brítez, alias “Chon” (exjugador de futsal de Cerro Porteño), Cindy Paralta (esposa del empresario Dionisio Cáceres) y un hombre identificado como Álvaro Enrique Cáceres Cabrera.

El modus operandi

El comisario Fernando Ruiz Díaz detalló que la estructura criminal aparentemente utilizaba al fútbol para lavar los fondos provenientes del hecho ilícito. “Ocultaban dinero con transferencias de jugadores, venta de futbolistas y viajes al extranjero”, precisó.

Señaló que los cargamentos de droga venían de países como Bolivia y Colombia, aterrizaban en pistas clandestinas coordinadas por Centurión y luego eran distribuidas mayoritariamente a Brasil. No obstante, confirmó que un remanente quedaba para el narcomenudeo en Paraguay.

En cuanto a la pareja del empresario, señaló que sería, cuanto menos “testaferro”, pues se transfirieron a su nombre numerosos bienes, como inmuebles rurales, casas de verano y vehículos de alta gama.

Elementos incautados

En los nueve allanamientos y las dos requisas en celdas de las cárceles de Emboscada y Encarnación, la Policía incautó:

Cuatro aparatos DVR

18 proyectiles sin percutir

Una escopeta de fabricación casera

Cinco cartuchos calibre 12 mm sin percutir.

Cinco vehículos de alta gama

Dinero en efectivo (G. 478.000 y US$ 100)

Seis pendrives

Dos balanzas

Dos computadoras portátiles

14 celulares

Agendas y documentos varios.

El comisario resaltó que no hay aún evidencias de que esta banda estuviera aún ligada a Sebastián Marset. No obstante, confirmó que varios de los detenidos tuvieron vinculación con el presunto narcotraficante uruguayo que también sigue prófugo.

Varias de las propiedades allanadas quedarán bajo administración de la Senabico, por aparentemente formar parte del esquema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Celdas allanadas

Además de los nueve allanamientos, se realizaron cateos en la cárcel de Emboscada y la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Reinserción Social (Cereso).

Allí se allanaron las celdas de Diego David Giménez y Alexis Vidal González, ambos detenidos por narcotráfico y aparentes miembros de esta estructura. En sus celdas se hallaron teléfonos que serán sometidos a pericia.