Guardia denunció que un dron sobrevolaba un depósito de dinamita de una cantera en Bella Vista Sur

Agentes de la Comisaría 14ª de Bella Vista, en el departamento de Itapúa, alertaron sobre una denuncia realizada por el guardia de seguridad de una cantera, denominada “Bianca”, ubicada en el Km 51 de la ruta PY06. Según detallan, un dron fue visto sobrevolando la cantera durante la madrugada de este jueves, cerca de la 1:00.

El guardia de seguridad manifestó a los intervinientes que el sitio donde estaba inspeccionando el objeto volador era un depósito donde se guarda dinamita en gel. Refirió desconocer quién o quiénes serían los operarios del dron.

Los efectivos policiales dieron comunicación a los superiores, así como al Ministerio Público. La Dirección Departamental en Itapúa dispuso refuerzos a la Comisaría 70 jurisdiccional, que también estarán a cargo de realizar patrullaje preventivo en la zona.

También se comunicaron con los propietarios de la cantera para evaluar la posibilidad de resguardar los explosivos en sitios seguros.

Dinamita en la mira del crimen organizado

El reciente antecedente del atraco a la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, trae a colación la vulnerabilidad de las canteras, que pueden ser objeto de hurto de materiales explosivos utilizados por el crimen organizado para cometer atracos.

La dinamita en gel utilizada en Coronel Bogado provenía de una cantera ubicada en Vallemí (Concepción), según las investigaciones.

El último antecedente de hurto de materiales explosivos en el departamento data de junio de 2024, cuando se denunció la sustracción de más de 10.000 metros de cordones detonadores de la cantera “La Roca”, ubicada en el barrio La Terraza del distrito de San Juan del Paraná.