Caso Berilo: “Cucho” pasará la noche en el Departamento Judicial

Este martes, el juez penal de Garantías Miguel Palacios decretó la prisión preventiva del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz.

La misma medida fue extendida hacia el exdiputado colorado Ulises Quintana y un tercer acusado en el caso Berilo.

Ante la medida, cerca de las 15:30 de hoy, la Policía Nacional “recepcionó” a Cabaña en el Departamento Judicial, lugar donde se espera que pase la noche y mañana sea remitido a un centro penitenciario.

Según la resolución del magistrado, Cabaña debería ser enviado a Tacumbú o en caso contrario, a cualquier establecimiento que disponga el Ministerio de Justicia.

Acusación contra “Cucho” Cabaña

El operativo Berilo que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos simultáneos que estuvieron a cargo de fiscales y agentes antidrogas.

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña.

