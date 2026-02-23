Caso Berilo: Corte allana el camino para intentar realizar la preliminar a Cucho y Ulises

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 67 declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por el procesado en el caso Berilo, Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermano de Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Al respecto, en la Corte señalaron que “la vía impugnativa propuesta por el recurrente no integra el catálogo de recursos atendibles en esta instancia”, es en base a esta concepción que se declara inadmisible el recurso.

El encausado Yamil Cabaña había accionado contra el AI N° 281 del 8 de octubre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, conformado por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y José Waldir Servín, que rechazó la recusación y por ende, confirmó al juez penal de garantías Miguel Palacios al frente de la causa Berilo.

Luego de que el Tribunal de Alzada haya confirmado al magistrado en el citado proceso penal, Yamil Ramón Cabaña impugnó la decisión de los camaristas, por lo que los mismos al verse imposibilitados para resolver señalaron que la objeción debía ser resuelta por el órgano jurisdiccional superior, en este caso la Sala Penal de la Corte.

Con esta decisión de la máxima autoridad judicial, el caso en Berilo en el que están acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña y el ex diputado colorado Ulises Quintana quedó destrabado y, una vez más hay camino allanado para que el magistrado Miguel Palacios intente llevar a cabo la audiencia preliminar, la cual ya fue suspendida en 14 ocasiones.

Preliminar de Berilo, 14 veces suspendida

La audiencia preliminar de la causa Berilo ya fue suspendida en 14 ocasiones, desde mayo de 2022 hasta octubre del 2025, por diversos recursos planteados por los acusados y sus defensas que, según las resoluciones de la Cámara de Apelaciones y la Sala Penal de la Corte, fueron meramente dilatorios. Es decir, “chicanas” para evitar la realización de la audiencia.

La última vez que el juez Miguel Palacios intentó sustanciar la diligencia para el grupo de acusados, encabezado por el supuesto líder del grupo Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado; fue el martes 7 de octubre, cuando se suspendió por la recusación que presentó Yamil Ramón, hermano de Cucho.

Los demás acusados por el Ministerio Público son Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, estos dos últimos hermanos de Cucho; Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina, Hugo Ríos, Humberto Rodríguez, Jorge Ríos, José Pinto y Luis Yegros.

Asimismo, están sindicados por la fiscalía los encausados Óscar Monges, Sixto Arias, Celso Ortega, Alcides Villagra, Cristhian Vázquez, Flora Ayala, Gustavo Yegros, Juan Alonso, Luis Yegros, Selva María Chaparro, Nelson Barrios, Melchor Cabrera, Richard Sebriano, Víctor López, José Alarcón y Carlos Aguilar.

Fiscalía sostiene que Cucho financió a Ulises

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Ulises habría colaborado para liberar dinero narco

Según la teoría plasmada por Fiscalía en la acusación, Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

El Ministerio Público agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

La acusación fiscal añade que para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.

Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.