Decretan prisión preventiva para “Lulú”, sospechoso de asesinato de Guillermo Moral

La jueza penal de garantías Cynthia Paola Lovera Britez resolvió imponer prisión preventiva como medida cautelar a Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, principal sospechoso de ser el nexo con los autores intelectuales del asesinato del militar Guillermo Moral.

El asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión ocurrió el 2 de octubre de 2025, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

El subcomisario David Delgado, subjefe del Departamento de Investigación de Homicidios, explicó que “Lulú” es considerado el nexo principal entre los autores intelectuales y materiales del asesinato de Guillermo Moral y mencionó que hay dos personas más con orden de captura por el mismo caso.

Según las pesquisas, Báez Guillen habría sido el responsable de realizar transferencias monetarias hacia los dos jóvenes identificados como los autores materiales del asesinato, así como de darles las instrucciones.

Otros sospechosos del asesinato

El 2 de octubre de 2025, Guillermo Moral fue asesinado a tiros por un sicario que iba a bordo de una motocicleta conducida por otra persona. La víctima estaba dentro de su camioneta cuando fue atacada.

Según la pesquisa, el conductor de la motocicleta utilizada fue Rogelio Lemuel Díaz Brítez, mientras que el disparo fatal habría sido efectuado por un adolescente, posteriormente hallado muerto en el río Paraná. Díaz Brítez permanece desaparecido.

Moral denunció en 2023 un intento de ingreso de un celular a la cárcel militar de Viñas Cué para el presunto capo narco Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, antecedente que forma parte del contexto investigativo.

Durante los allanamientos en Alto Paraná tras el homicidio, la investigación apuntó a Jorge Guillén Bogado (44) como el primero en proporcionar el dinero, mientras que su sobrino Ángel González Guillén (22) fue quien realizó las transacciones bancarias dirigidas hacia los que ejecutaron el crimen, por lo que ambos fueron detenidos.