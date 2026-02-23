Por pedido de la familia, el CODI se retira de zona del secuestro de Almir

Almir De Brum Da Silva, paraguayo, de 31 años, está secuestrado desde el sábado último, cuando fue capturado por una célula del EPP mientras trabajaba con una cosechadora en una plantación de soja de su familia.

La captura del productor se produjo en la colonia Yerutí del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Los terroristas dejaron junto a la maquinaria una serie de panfletos y una nota dirigida al papá de la víctima, Valmir De Brum, brasileño, de 60 años, a quien le anunciaron que le enviarían instrucciones.

Como condición para iniciar las negociaciones, los criminales advirtieron a la familia de Almir que no permitieran el involucramiento del “aparato de seguridad del Gobierno”.

Efectivamente, a raíz del pedido de la familia, este lunes se retiraron de la zona los policías del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS), así como lo militares del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que son las tres unidades principales que conforman el CODI.

Sin embargo, los uniformados de ambas fuerzas dijeron que seguirán trabajando en paralelo en la región, sin entorpecer las negociaciones que se puedan dar entre las partes.

Al menos hasta esta tarde, la familia de Almir no había recibido aún una llamada de los secuestradores ni mucho menos una prueba de vida, de acuerdo con fuentes del CODI.

Teniendo en cuenta casos anteriores, es muy probable que los captores exijan dinero y repartija de víveres.

La familia afectada por el secuestro se declaró de condición humilde.

Los casos anteriores de secuestro

Este es el secuestro 16 perpetrado por la banda armada ahora conocida como EPP.

Los primeros casos fueron los de María Edith Bordón de Debernardi (2001-2002), Cecilia Mariana Cubas Gusinky (2004-2005), Luis Alberto Lindstron Picco (2008), Fidel Santiago Zavala Serrati (2009-2010), Arlan Fick Bremm (2014) y Edelio Morínigo Florenciano (2014)

La lista sigue con Robert Natto y Erika Reiser de Natto (2015), Abrahán Fehr Banman (2015), Franz Wiebe Boschman (2016-2017), Franz Hiebert Wieler (2017-2018) y Bernhard Blatz Friessen (2017-2018).

Los siguientes fueron Amancio Oscar Denis Sánchez (2020), Peter Reimer Loewen (2021), Carlos Potamio González Britos (2022) y el de Julio César Aveiro Cárdenas y Esteban David Valenzuela (2022).