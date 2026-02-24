Secuestro y liberación en Bado: dos detenidos y requisa en penitenciaría

Este martes, las autoridades del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional dieron una conferencia de prensa en la que detallaron el operativo en torno al secuestro de un peón de estancia ocurrido la semana pasada en Capitán Bado, departamento de Amambay, que resultó en la liberación de la víctima y por el cual hasta el momento hay dos personas detenidas.

En horas de la noche del pasado miércoles, un grupo de personas armadas –entre cuatro y cinco- irrumpió en una estancia denominada “San Francisco”, ubicada cerca de la localidad de Capitán Bado, y se llevaron a la fuerza a un empleado de la misma, Éver Francisco Silguero.

Aunque inicialmente los secuestradores contactaron con el propietario de la estancia y exigieron un pago de 150.000 dólares por la liberación del empleado, Silguero fue liberado por sus captores el viernes por la mañana, tras lo cual agentes de la Policía divisaron a los supuestos secuestradores y se produjo un tiroteo que no dejó fallecidos ni heridos.

Sospechosos detenidos y requisa en cárcel

El pasado sábado fue detenido el primer sospechoso: Junior González López (28), quien llegó a una estancia cercana para pedir alimentos, presumiblemente luego de huir tras el enfrentamiento con la Policía.

Gracias a información proveída por González López, la Policía detuvo el domingo en Capitán Bado a otro sospechoso: René Guzmán Cardozo (29).

Además, en el marco de la investigación del hecho de secuestro se realizó una requisa en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Amambay, en la que fueron incautados teléfonos celulares “que guardan relación con el hecho”, según el informe policial.

Dos personas privadas de su libertad –identificadas como Saturnino Peña y Fredy González- están siendo investigadas por el Ministerio Público con relación al hecho, según comentó el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía, comisario Nimio Cardozo.