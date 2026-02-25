Video: lo golpearon con un arma y le robaron el celular

El violento robo agravado ocurrió el lunes alrededor de las 22:25, según informó el oficial Diego Acuña, de la Comisaría 8ª Metropolitana.

La víctima, identificada como Hugo Renato Clerch, de 44 años, se presentó minutos después en la sede policial para denunciar el robo de su teléfono celular, un iPhone 12.

De acuerdo con las imágenes de circuito cerrado, el hombre se encontraba frente a su domicilio cuando fue sorprendido por tres individuos con capuchas. Uno de ellos lo encañonó con lo que sería un revólver, mientras otro portaba un machete.

Lea más: Toman de rehén a directivo de casa de cambios para vulnerar medidas de seguridad y cometer millonario robo

Golpeado antes de escapar

Al percatarse del peligro, la víctima intentó resguardarse dentro de su vivienda, pero no logró ingresar. Los asaltantes lo siguieron hasta el patio de su casa, donde lo redujeron.

Uno de los atacantes lo golpeó con la culata del arma de fuego, provocándole heridas, aunque no se efectuaron disparos. Tras apoderarse del celular, los delincuentes huyeron a pie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las imágenes captadas por las cámaras del domicilio son clave para la investigación.

Lea más: Video: asaltante armado apunta a empleada y se alza con G. 1.100.000 de una farmacia de Carapeguá

Sospechosos serían de la zona

Según el oficial interviniente, los presuntos autores tendrían entre 18 y 25 años y serían conocidos en la zona. La Policía maneja la identidad de al menos dos de ellos, aunque los datos no fueron revelados para no entorpecer el procedimiento.

Hasta el momento, no se registran otras denuncias formales vinculadas directamente a este grupo, pero el caso está siendo investigado como robo agravado por la participación de varias personas y el uso de armas.

La Policía continúa con las tareas investigativas para lograr la detención de los sospechosos.