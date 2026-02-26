Asunción: triple choque y vuelco de vehículo en Mcal. López y Gral. Santos

Se reportó en la mañana de este jueves un triple choque, en el cual uno de los vehículos involucrados volcó, en el cruce de las avenidas Mariscal López y General Santos, cerca del centro de Asunción.

En conversación con ABC Color, el subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría 6ª de la capital, informó que una mujer que conducía el vehículo que volcó, un automóvil Kia, sufrió lesiones aparentemente leves y fue atendida por bomberos.

Agregó que se realizará un “alcotest” a la mujer, pero indicó que la misma no parecía estar bajo los efectos del alcohol.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según explicó el subcomisario Arzamendia, basándose en un relato de la mujer que conducía el Kia, esta circulaba sobre la avenida General Santos y, al girar para tomar Mariscal López, aparentemente perdió el control e impactó contra el lado izquierdo de un Toyota Vitz que se hallaba parado sobre Mariscal López, ante un semáforo en rojo.

El impacto, que ocurrió alrededor de las 6:15, afectó también a otro automóvil, un Toyota Ist, que sufrió daños leves en la parte delantera.

El accidente obligó al cierre temporal de media calzada de la avenida Mariscal López en el sentido de salida del centro de Asunción.