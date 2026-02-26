Video: violento choque en el barrio General Díaz

El accidente de tránsito ocurrió cuando un automóvil Toyota azul, al mando de Óscar Orrego, circulaba por la calle Chile y fue impactado en el costado por una camioneta Changan gris conducida por Julio Silgueiro, que avanzaba por Tercera Proyectada.

Un video de circuito cerrado captó el momento exacto del choque, evidenciando la violencia del impacto.

El oficial Ángel Alcaraz, de la Comisaría 4ª de Asunción, explicó que acudieron al lugar tras el aviso de la central de radio. “En esta intersección colisionaron. ”La camioneta impactó por el costado del vehículo de menor porte“, detalló.

Mujer herida y traslado urgente

La acompañante del automóvil Toyota, identificada como Verónica Arami Noguera, de 19 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó atrapada en el habitáculo. Fue asistida inicialmente por bomberos y luego derivada al Hospital de Trauma con pronóstico reservado.

El voluntario Jaime Cossetti, de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, indicó que la mujer no se ubicaba en tiempo y espacio tras el impacto, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia.

Para poder extraerla con seguridad, los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas y retiraron una de las puertas dañadas, a fin de generar espacio suficiente para el rescate. Otras personas involucradas presentaron golpes leves, pero no requirieron traslado.

Tensión en el lugar del accidente

Durante el procedimiento policial se registró un altercado entre allegados de las partes involucradas. Según el oficial Alcaraz, algunas personas —aparentemente adeptos al club Club Olimpia que salían de la cancha— intentaron abalanzarse contra el padre de uno de los conductores; uno de los involucrados quedó aprehendido.

La Policía aplicó un cordón de seguridad para evitar agresiones y preservar la integridad de los presentes.

Alcotest y comunicación al Ministerio Público

Ambos conductores fueron identificados y contaban con sus documentos en regla. La Policía anunció que serán sometidos a la prueba de alcotest para determinar si alguno ingerió bebidas alcohólicas.

El caso será comunicado al Ministerio Público, que definirá la situación procesal de los involucrados.