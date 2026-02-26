Policiales
26 de febrero de 2026 - 01:56

Luque: balean a joven en plena vía pública y autor se da a la fuga

Hombre recibió disparo en el pie en Luque.
Hombre recibió disparo en el pie en Luque.

Un hombre de 27 años resultó herido de bala en el pie en la noche del martes en el barrio Palma Loma de Luque. La víctima aseguró que un desconocido se le acercó a pie y disparó, presumiblemente con una escopeta, para luego darse a la fuga.

Por ABC Color

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del miércoles, sobre la calle Nuestra Señora del Pilar casi Los Laureles, Cuarto Barrio de Luque.

Según informó el oficial Rodolfo Agüero, de la Comisaría 3ª Central, la alerta ingresó a través del sistema 911, reportando a una persona con una herida producida por disparo de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron a Marcelo Sebastián Ortiz Torres, de 27 años, sentado sobre el pavimento con una lesión sangrante en el pie izquierdo.

Lea más: Luque: víctimas de la mafia de los pagarés prohíben el ingreso a sus comercios a exjueza y abogados

“Se acercó y disparó”, dijo la víctima

De acuerdo con el relato del propio herido, un hombre se aproximó a pie de manera repentina y efectuó un disparo, aparentemente con una escopeta, para luego huir rápidamente.

“Él manifiesta que se encontraba caminando cuando una persona vino de forma repentina y realizó el disparo”, explicó el oficial interviniente.

En la zona no existen cámaras de circuito cerrado y hasta el momento no se hallaron vainillas ni otros indicios que permitan determinar con certeza el tipo de arma utilizada. El caso será analizado por personal de Investigaciones y Criminalística.

Lea más: Video: lo golpearon con un arma y le robaron el celular

Trasladado al Hospital General de Luque

Bomberos voluntarios acudieron al sitio y trasladaron al herido hasta el Hospital General de Luque, donde permanece bajo atención médica.

La intervención fue comunicada a la agente fiscal de turno, Sophia Galeano, de la Unidad Penal N° 08 de Luque, quien dispuso la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.