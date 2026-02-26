Luque: balean a joven en plena vía pública y autor se da a la fuga

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del miércoles, sobre la calle Nuestra Señora del Pilar casi Los Laureles, Cuarto Barrio de Luque.

Según informó el oficial Rodolfo Agüero, de la Comisaría 3ª Central, la alerta ingresó a través del sistema 911, reportando a una persona con una herida producida por disparo de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron a Marcelo Sebastián Ortiz Torres, de 27 años, sentado sobre el pavimento con una lesión sangrante en el pie izquierdo.

“Se acercó y disparó”, dijo la víctima

De acuerdo con el relato del propio herido, un hombre se aproximó a pie de manera repentina y efectuó un disparo, aparentemente con una escopeta, para luego huir rápidamente.

“Él manifiesta que se encontraba caminando cuando una persona vino de forma repentina y realizó el disparo”, explicó el oficial interviniente.

En la zona no existen cámaras de circuito cerrado y hasta el momento no se hallaron vainillas ni otros indicios que permitan determinar con certeza el tipo de arma utilizada. El caso será analizado por personal de Investigaciones y Criminalística.

Trasladado al Hospital General de Luque

Bomberos voluntarios acudieron al sitio y trasladaron al herido hasta el Hospital General de Luque, donde permanece bajo atención médica.

La intervención fue comunicada a la agente fiscal de turno, Sophia Galeano, de la Unidad Penal N° 08 de Luque, quien dispuso la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.