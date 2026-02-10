Confirman que vehículos utilizados en atraco y explosión de empresa agroindustrial figuran como robados

Luego de una inspección realizada por personal técnico del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, los mismos lograron identificar las procedencias de los rodados abandonados por los asaltantes, que fueron encontrados con cargas explosivas en Coronel Bogado.

Se trata de los dos vehículos en los que llegaron los miembros de un grupo tipo comando que perpetró un atraco y detonación de las oficinas administrativas de la empresa agroindustrial Algisa, durante la madrugada de este martes.

El primero de ellos se trata de un Toyota, modelo Premio, color blanco, con chapa N° AAYU 339, el cual fue denunciado como hurtado en la Comisaría Séptima del Departamento Central en fecha 05/02/2026.

La víctima fue identificada como Luis Javier Villagra (22), personal policial con el grado de suboficial ayudante. Este rodado contaba con otra chapa N° AAMH 205, la cual pertenecía a un vehículo de la marca Toyota, modelo Premio, año 2003, registrado a nombre de Mauricio Caballero Núñez.

El segundo rodado incautado sería de la marca Toyota, modelo Allion, color gris, denunciado como hurtado por parte de Rocío Nicole Dietze, en fecha 04/02/2026, en la sede de la Comisaría 13ª Obligado. El mismo fue encontrado con matrícula N° AATS 109, perteneciente a un vehículo de la marca Kia, modelo Rio, dicha chapa denunciada como extraviada.

Huida de los asaltantes

Los rodados fueron encontrados a escasos kilómetros del lugar del atraco, en cercanías del microcentro de Coronel Bogado. Además, varios automovilistas reportaron daños en los neumáticos en el puente de Carmen del Paraná, debido a que fueron arrojados “clavos miguelito” por los asaltantes.

Esto hace presumir que otro grupo que auxilió al equipo de atracadores pudo venir desde Carmen del Paraná con dirección hacia Coronel Bogado. El hallazgo de un rodado lanzado al río Paraná hace presumir que se trataría de otro rodado utilizado en la huida.

Esto trazaría una trayectoria que habrían tomado por el camino que une Coronel Bogado con San Cosme y Damián. Desde ahí varios son los posibles puntos de escape, como un retorno hacia Coronel Bogado o hacia Ayolas. Tampoco se descarta que sea una maniobra de despiste y la huida se pueda dar hacia la ruta PY08, con dirección a Caazapá o San Pedro del Paraná.