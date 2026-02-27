Cae suboficial de Policía con una camioneta “clonada”

El agente policial detenido en el procedimiento es el suboficial inspector Rogelio Ozuna Ferreira (35), quien se encontraba al mando de una camioneta Toyota Fortuner gris oscuro año 2022. El uniformado, que se encontraba de franco, presta servicio en la comisaría 3° de Horqueta, según los datos.

También quedó arrestada Ruth Araceli Meza (24), quien lo acompañaba en el vehículo mencionado.

Agentes del Departamento de Control de Automotores que participaron del operativo informaron que la camioneta portaba una chapa que no correspondía al chasis físico del vehículo.

Cuando los intervinientes verificaron el número de chasis real, constataron que no figuraba en el sistema, lo que confirmó la irregularidad del rodado.

Tanto el agente policial como su acompañante quedaron detenidos por disposición del fiscal Enrique Díaz, mientras que el vehículo fue depositado bajo custodia en la sede policial de Pozo Colorado.