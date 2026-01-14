Robo en escuela de Areguá deja sin equipos a 150 alumnos

La Escuela Básica Coronel Paulino Alén, ubicada en la compañía Isla Valle de la ciudad de Areguá, fue blanco de un robo durante la noche, cuando desconocidos ingresaron a la institución y se llevaron equipos informáticos, electrodomésticos y materiales utilizados para las actividades educativas, causando una pérdida considerada “importantísima” por las autoridades escolares.

La directora de la institución, Diana Carvallo, relató que se percató del hecho en la mañana del martes, al llegar al local para verificar las obras de mejoras que se estaban realizando en las aulas. Fue entonces cuando notó que la oficina de la dirección había sido violentada.

“Nos encontramos con que habían robado todos los equipos informáticos, radios, televisores de los grados, electrodomésticos y hasta utensilios que se utilizaban para las actividades. Se llevaron prácticamente todo lo que teníamos”, lamentó.

Lea más: Video: frustran a pedradas el asalto a una joyería en Luque

Forzaron rejas y candados

Según explicó Carvallo, los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del edificio, donde rompieron uno de los vidrios y levantaron una pequeña protección de hierro. Desde allí, tuvieron acceso a las puertas internas, forzando candados y armarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La directora señaló que los equipos robados estaban guardados en la dirección por considerarse el lugar más seguro de la escuela. “Tenía rejas, doble candado, armarios con llave, todo estaba asegurado, pero aun así se llevaron todo”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sustraen tres cajas registradoras de un supermercado en Alto Paraná

Golpe a la comunidad educativa

El robo representa un duro golpe para la comunidad educativa, que recibe a unos 150 alumnos, desde el nivel inicial hasta el sexto grado. Entre lo sustraído figura una computadora utilizada por todas las docentes y para los trabajos administrativos, además de materiales audiovisuales empleados en las actividades pedagógicas diarias.

“Es una pérdida enorme. Todo fue conseguido con el esfuerzo de los padres y de los docentes para poder brindar un mejor servicio educativo”, expresó la encargada de despacho.

Lea más: Delincuentes vacían dos viviendas en Ñemby

No es la primera vez

Carvallo indicó que no es la primera vez que la institución es víctima de la delincuencia, aunque sí la primera durante los tres años que lleva al frente de la escuela. Sobre la seguridad en la zona, manifestó no tener certeza de que se realicen patrullajes nocturnos.

Tras el hecho, la directora realizó la denuncia en la comisaría jurisdiccional, mientras que personal de Criminalística acudió al lugar para levantar evidencias e iniciar la investigación.