Detienen a sospechoso que intentó llevarse a un niño en Estanzuela

Un hombre fue detenido hoy al ser sospechoso del intento de llevar a un niño que estaba atendiendo en un comercio de la familia del menor.

Según el informe policial, el sospechoso acudió al local comercial de puesto de venta de frutilla y sus derivados, y pidió a la dueña una torta helada, a lo que esta respondió que debía buscarla de su casa, que estaba a unas cuadras, por lo que dejó a cargo a su hijo de diez años.

Al retirarse, el hombre se hizo con un celular y dinero que había en la caja, tras esto, subió al niño al auto, con el pretexto de que lo iba a llevar junto a su madre.

Los comerciantes que estaban en las inmediaciones se percataron de la situación y reaccionaron, cerraron el paso al vehículo y convencieron al niño que descienda del vehículo, aunque el conductor aprovechó un momento de distracción para escapar.

“Hasta el día de hoy, posterior de este hecho, estuvimos haciendo la investigación correspondiente, se logró captar imagenes de circuito cerrado donde se nota el número de chapa con las características con estos datos, impartimos la captura a todas las comisarías del departamento Central y hoy esta mañana, durante una patrulla, en el centro de la ciudad de Luque, el patrullero se percató que este vehículo estaba circulando acá por el centro de Luque y se procedió a la detención del conductor y retención del vehículo”, detalló el comisario Eladio Martínez, director de la Policía de Central.

Sospechoso de varios robos

El comisario agregó que además del intento de llevarse al niño, también el detenido es sospechoso de varios hurtos en las zonas de Capiatá y Areguá.

“Impartimos nuevamente la alerta a todas las comisarías, y ahí se logró detectar que hubo los demás casos, dos de ellos de robo de celular y de dinero en efectivo, normalmente a personas de edad de 64 años, que no pueden oponer resistencia. Dos en Capiatá y un caso en Ypacaraí, el ramal que une Ypacaraí con Areguá. Pero su lugar de residencia es Luque”, precisó.

Agregó que continúa la investigación y otro dato llamativo es que el auto que utilizó el detenido no está a su nombre, sino a nombre de una tercera persona, que están averiguando que conexión tendría con el sospechoso.