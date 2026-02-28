La familia Denis brinda apoyo a los allegados de Almir ante la falta de noticias

Este viernes se cumplió una semana desde el secuestro de Almir de Brum (32 años), un colono que fue llevado a la fuerza por personas armadas que irrumpieron en el establecimiento sojero de su familia en el departamento de Canindeyú.

En el sitio del secuestro fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Sin embargo, desde el día del secuestro no ha habido contacto entre los secuestradores y la familia De Brum.

Beatriz Denis, vocera de la familia del exvicepresidente de Paraguay, Óscar Denis, quien fue secuestrado por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en septiembre de 2020, comentó que desde el día posterior a la desaparción de Almir se mantiene en contacto con la familia.

“Y hoy de nuevo hablé con el señor Valdir y Cristhine, la hermana del secuestrado. Me indicaron que no tienen nada. No saben nada y hay mucha desesperación en la familia”, expresó.

Seguido señaló que ellos se pusieron a las órdenes para lo que ellos necesiten, atendiendo que conocen lo dificil que es atravesar por esta situación.

En otro momento, Beatriz Denis indicó que les recomendó a los familiares de Almir que consideran importante coordinar con la prensa para que esta pueda ayudar en la búsqueda. “Ustedes como prensa ayudan muchísimo y a nosotros eso nos consta”.

“Nosotros le dijimos que eso es necesario y dijeron que si. Quedamos en coordinar acciones con la prensa a ver si podíamos obtener algo”, mencionó.

Esposa envia audio solicitando prueba de vida

Por otra parte, la hija del expresidente comentó que solicitó un audio a la exposa del colono secuestrado para pasar en su emisora radial y así apoyar en la busqueda.

“Estamos ocho dias sin saber nada de él. No tenemos respuesta hasta hoy día. Desde que le llevaron estamos muy angustiados. Yo no sé más que hacer, mis hijos lloran y preguntan. Por favor pedimos que se pongan en contacto. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, señaló Dolly Rocio Giménez, esposa de Almir.

Luego agrega: “Nosotros somos gente humilde, que trabaja día a día por el bien de nuestro hijos. Suplicamos una respuesta. Si están escuchando este audio les pedimos una prueba de vida. Nosotros estamo dispuestos a llegar a un acuerdo, pues le queremos de vuelta con vida. Solo eso pedimos”, finalizó.