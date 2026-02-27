Secuestro de Almir de Brum: sin novedades al cumplirse una semana, admite ministro

Este viernes se cumple una semana desde el secuestro de Almir de Brum, un colono que fue llevado a la fuerza por personas armadas que irrumpieron en el establecimiento sojero de su familia en el departamento de Canindeyú.

En el sitio del secuestro fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Sin embargo, desde el día del secuestro no ha habido contacto entre los secuestradores y la familia De Brum.

Lea más: El CODI aguarda señales del EPP tras una semana del secuestro de Almir de Brum

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente que el hecho haya sido perpetrado por el EPP, aunque ese grupo armado se ha caracterizado por realizar secuestros extorsivos – algunos de los cuales siguen sin ser resueltos – y la zona en la que De Brum fue secuestrado está dentro de lo que el Gobierno considera un área de “influencia” del EPP.

Ministro de Defensa: “No tenemos novedad qué comentar”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, admitió que aún no hay “novedad qué comentar” sobre el secuestro, al que el Gobierno respondió con una nueva movilización de militares del Comando de Defensa Interna (Codi) en Canindeyú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de la falta de novedades, contactos con los secuestradores o pruebas de vida de Almir de Brum, el ministro González dijo que “trabajos de inteligencia” relacionados al hecho, llevados a cabo por el Batallón de Inteligencia Militar y el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, están “avanzados”.

Lea más: Secuestro en Canindeyú: familia de Almir de Brum pide una prueba de vida

“Tenemos muy buenas informaciones y estamos optimistas de que van a llevarnos a realizar operaciones tácticas exitosas”, afirmó.

Sobre la autoría del secuestro, el ministro dijo que “todo apunta a que es el EPP”, pero enfatizó que eso no será confirmado públicamente hasta que “las instituciones de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas nos den la luz verde”.