Marihuana mecanizada en Capitán Bado

El procedimiento contra el narcotráfico fue ejecutado por agentes de la oficina regional del departamento Antinarcóticos, en el predio de la estancia Saramandaia, en la colonia Cerro Kuatia, a 18 kilómetros en línea recta del centro de Capitán Bado, en las coordenadas 23° 10’ 07” S, 55° 40’ 23” W.

Los policías reportaron haber localizado y destruido 10 hectáreas de plantaciones y 5 campamentos, algunos de ellos que funcionaban como una especie de laboratorio, donde a su vez se encontraron improvisados hornos de secado equipados con tambores de metal que se usaban para suministrar calefacción.

Las plantaciones también tenían un sistema de regadío con extensas conexiones de caños que llevaban agua.

Laboratorio modificado para producir marihuana sofisticada

Estos laboratorios fueron montados para producir la codiciada marihuana skunk, una variedad que últimamente tiene una de las más altas demandas, principalmente en el mercado brasileño.

La Policía informó que en el lugar había unas 8 toneladas de ramas secas y marihuana picada.

Esta última semana, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó haber destruido otra extensa plantación de marihuana mecanizada en la colonia Piray, también del distrito de Capitán Bado, en las coordenadas 23° 29′ 02″ S, 55° 49′ 41″ W, que se halla a 38 kilómetros en línea recta del punto ahora intervenido por los policías de Antinarcóticos.

Representantes de ambas fuerzas, Senad y Policía, indicaron que las plantaciones de marihuana de dicha región están cada vez mejor acondicionadas y que, por ende, la calidad de la droga obtenida es mejor y esto, a su vez, reposiciona a la macoña de nuestro país como una de las mejores de la región.