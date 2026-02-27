Rachid califica de “impresionante” el cultivo de marihuana ICE hallado en Capitán Bado

Un cultivo de marihuana tipo ICE, de porcentaje de THC muy elevado, fue incautado en el marco del operativo denominado “Toro Expo 26 2.0”, llevado a cabo en Capitán Bado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El procedimiento permitió desarticular una estructura de producción que operaba a escasa distancia del casco urbano de la ciudad, lo que llamó la atención de las autoridades por su ubicación estratégica.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, habló sobre la incautación de marihuana ICE en Capitán Bado. Resaltó que era “impresionante” la logística del cultivo y destacó que estaba ubicada a metros del casco urbano de la ciudad.

Según precisó, se hallaron suelo mecanizado, maquinaria especializada -como prensas mucho más caras que las convencionales- y sistema de refrigeración.

Alto valor en Brasil

El ministro explicó que se trata de una variedad con alto valor en el mercado brasileño, lo que justificaría la fuerte inversión en infraestructura y equipamiento.

“Este tipo de marihuana es muy costosa, muy querida en Brasil. Oscilaría entre los 1.000 y 4.000 dólares el kilo, puesto en Brasil”, dijo.

Según las recopilaciones, la marihuana tipo ICE es híbrido de la droga que se consigue mediante esta combinación de variedades: “Afghan x Northern Light x Skunk”. Su nombre es Indica Crystal Extreme y corresponde a una variedad con alto contenido de THC y bajo nivel de CBD.

Cultivo camuflado y detenidos

Además, comentó que la parcela estaba rodeada de cultivos lícitos para hacerla pasar desapercibida. Añadió que detuvieron a alrededor de cinco personas, entre ellas el encargado de dicha parcela incautada.

Precisó que el cultivo estaba cerca del casco urbano, a 300 metros aproximadamente de la comisaría local.

Rachid indicó que desconoce si la Policía local estaba al tanto de esta situación, pero aclaró que la intervención es un trabajo exclusivo de la Senad.