Buscan al responsable de un accidente fatal en Fernando de la Mora

La víctima del percance fue Venancio José Godoy (39), quien estaba circulando a bordo de una motocicleta Kenton de color plata, con chapa 106 BBX.

De acuerdo con el informe emitido por los agentes de la comisaría jurisdiccional, alrededor de las 15:00 del sábado último, Venancio, quien vivía en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa recibió una llamada telefónica de su esposa, para que vaya a buscarla en su lugar del trabajo, en el barrio Ita Kaaguy.

Estaba a punto de llegar

Sin embargo, cuando el hombre estaba a apenas cuatro cuadras de llegar a su destino, en la intercepción de las calle Pérez Uribe y Paz del Chaco, el automóvil Toyota Allion, cuyo conductor hizo caso omiso a una señal de Pare le salió al paso. La víctima ya no pudo frenar ala marcha y se estrelló contra el auto.

A raíz del violento impacto el motociclista fue lanzado contra una columna de cemento y minutos después murió en el sitio. En tanto el conductor del auto al ver lo que ocasionó aceleró la marcha y escapó del sitio. La policía consiguió imágenes circuito cerrado y buscan al responsable de la tragedia.