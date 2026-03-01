Policiales
01 de marzo de 2026 - 16:26

Buscan al responsable de un accidente fatal en Fernando de la Mora

Bomberos y paramédicos intentaron por varios minutos reanimar a la víctima.
Agentes de la comisaría 15° Central del barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo están en la búsqueda de un automóvil Toyota Allion plateado, con matrícula BZD 866 y de su conductor, que protagonizó un accidente fatal en la tarde del sábado último en las intersección de las calles Pérez Uribe y Paz del Chaco, barrio Ita Kaaguy, de la ciudad de Fernando de la Mora.

Por ABC Color

La víctima del percance fue Venancio José Godoy (39), quien estaba circulando a bordo de una motocicleta Kenton de color plata, con chapa 106 BBX.

Imagen del automóvil que es buscado afanosamente por los agentes policiales.
De acuerdo con el informe emitido por los agentes de la comisaría jurisdiccional, alrededor de las 15:00 del sábado último, Venancio, quien vivía en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa recibió una llamada telefónica de su esposa, para que vaya a buscarla en su lugar del trabajo, en el barrio Ita Kaaguy.

Estaba a punto de llegar

Sin embargo, cuando el hombre estaba a apenas cuatro cuadras de llegar a su destino, en la intercepción de las calle Pérez Uribe y Paz del Chaco, el automóvil Toyota Allion, cuyo conductor hizo caso omiso a una señal de Pare le salió al paso. La víctima ya no pudo frenar ala marcha y se estrelló contra el auto.

A raíz del violento impacto el motociclista fue lanzado contra una columna de cemento y minutos después murió en el sitio. En tanto el conductor del auto al ver lo que ocasionó aceleró la marcha y escapó del sitio. La policía consiguió imágenes circuito cerrado y buscan al responsable de la tragedia.