Video muestra violento choque en Ybycuí que dejó docente y dos estudiantes heridos

El docente Julio Javier Torres Azcona (46), domiciliado en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, conducía una motocicleta Kenton tipo cobrador, color negro, sin chapa, quien tras el impacto cayó sobre la calzada y sufrió golpes grave en la cabeza y fue derivado al Hospital de Trauma.

Asimismo, un menor de 16 años, que viajaba en una motocicleta Honda XR 190 L, color rojo, chapa N° 195 AANE, resultó con lesiones graves en la cabeza y el rostro. Lo acompañaba un estudiante de 13 años, quien también sufrió heridas. Ambos residen en la compañía Ybycuí Punta. Ambos fueron trasladados al Hospital de Paraguarí.

Los accidentados fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios de Ybycuí, a cargo del voluntario Julio Leguizamón, y trasladados primero al Hospital Distrital de Ybycuí. Debido a la gravedad de las lesiones, fueron derivados al Hospital Regional de Paraguarí.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de Turno de Ybycuí, Óscar Fernández. Las motocicletas involucradas fueron incautadas y trasladadas a la comisaría local, donde se labró el acta de procedimiento correspondiente. El fiscal manifestó que está indagando quién es el responsable que ocasionó el accidente.