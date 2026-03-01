Piden ayuda para localizar a mujer desaparecida que fue vista por última vez en Capiatá

Patricia Anali Jara Meza, de 38 años de edad, está desaparecida desde ayer, por lo que familiares y allegados denunciaron el hecho ante la Policía y la Fiscalía, quienes hoy piden ayuda a la ciudadanía para localizarla.
Según los datos, la mujer fue vista por última vez el 28 de febrero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, sobre la calle Anselmo Adorno del barrio Loma Barrero de Capiatá.
De acuerdo con la descripción, la misma es de cutis trigueño, cabello largo, contextura física robusta y estatura baja.
La vestimenta al momento de su desaparición se encuentra a confirmar.
Contactos
La Fiscalía insta a cualquier persona que cuente con información sobre su paradero a comunicarse al Sistema 911, al 130, o al teléfono 0986 760 083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
La agente fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal de la ciudad de Capiatá, interviene en la investigación tras la denuncia de desaparición.