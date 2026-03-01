Procesan a conductor y ordenan su prisión en una comisaría

El juez de garantías de turno Mirko Valinotti tomó en cuenta la imputación de la fiscala Sandra Farías, quien presentó imputación por homicidio culposo contra Jesús María Barchelo.

Empero, pese a que la fiscala pidió arresto domiciliarip para el juez no resultaron suficientes los documentos de propiedad presentados y la caución ofrecida por la defensa, por lo que dispuso su remisión a la comiasría y si no varía su situación, que el imputado sea remitido posteiormente a la cárcel de Tacumbú.

A partir de mañana asume esta causa la jueza Cynthia Lovera quien deberá resolver para el procesado, en su momento, la medida cautelar que estime conveniente, es decir si dispone que siga en prisión o que le otorgue alguna medida sustitutiva a la prisión.

El hecho ocurrió en la avenida Fernando de la Mora casi López Decoud. a las 03: 45 horas.

La víctima fatal fue identificada como Niels Federico Birrbaumer Vera (33), quien quedó atrapado en su vehículo Nissan, tipo Wagon tras el percance.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su perro no le quiso dejar

Según la policía, el hombre viajaba acompañado de su mascota al momento del choque. El perro no sufrió heridas y, de acuerdo con testigos, no quiso separarse de su dueño tras el accidente.

La policía basó su informe en el relato de Barchelo, a que no hubo testigo del hecho y tampcoo hay cámaras de seguridad en la zona.

El conductor dijo que se displazaba sobre la avenida Fernando de la Mora en dirección al centro de Asunción y al alcanzar López Decoud el otro rodado que iba en dirección contraria (hacia la Estacion de Buses de Asunción) realizó un giro repentino a la izquierda, por lo que ya no pudo evitr el choque.

Fuentes judiciales indicaron que Barchelo dio positivo al alcotest. El aparato midió 0,77 mg de alcohol en la sangre. Añadieron que encontraron dos latitas de cerveza en su vehículo.