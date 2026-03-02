Detienen a hombre que robó parlante de un local en Limpio

El hurto se registró alrededor de las 12:03 de este domingo en el local de ventas de ropas, ubicado sobre Capitán Medina casi Mariscal Estigarribia.

Según el informe de la Comisaría 9ª Central de Limpio, el objeto sustraído fue un parlante JBL, propiedad de Lourdes Concepción González Vázquez, de 40 años.

De acuerdo con el comisario José Acosta, el equipo se encontraba en la vereda del negocio cuando un hombre que caminaba por la zona se acercó, lo desconectó y huyó del lugar. El momento fue captado por cámaras de circuito cerrado.

Tras percatarse de lo ocurrido, el hijo de la víctima persiguió al sospechoso y dio aviso a la Policía.

Aprehendido y parlante recuperado

A partir de la denuncia y el análisis del video, agentes policiales identificaron al supuesto autor e iniciaron un trabajo investigativo que permitió ubicarlo cerca de su vivienda, en la vía pública, alrededor de las 17:00.

El detenido fue identificado como Édgar Andrés Paredes López, de 37 años, domiciliado en el barrio San Miguel Cicomar. Según la Policía, el hombre reconoció su participación en el hecho y entregó voluntariamente el parlante, que presumiblemente se encontraba en su vivienda.

La aprehensión fue comunicada a la agente fiscal Sara Torres, quien dispuso su detención y permanencia en sede policial a disposición del Ministerio Público.

Buscan al cómplice

De acuerdo con los datos recabados, el sospechoso no actuó solo, sino que se movilizaba en motocicleta junto a otra persona, ya identificada por los investigadores.

El acompañante cuenta con cuatro antecedentes, mientras que el detenido no posee antecedentes penales, según confirmó el jefe policial.

La Fiscalía ya emitió orden de captura contra el segundo implicado, quien permanece prófugo.