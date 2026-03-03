Secuestro de Almir de Brum: ministro sigue sin dar novedades y se va a Florida

Más de una semana después del secuestro de Almir de Brum, un colono que fue llevado a la fuerza por personas armadas que irrumpieron en el establecimiento sojero de su familia en el departamento de Canindeyú, las autoridades siguen sin poder brindar nueva información.

Aunque en el sitio del secuestro fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, que ha perpetrado secuestros extorsivos en la zona, las autoridades aún no han confirmado oficialmente que el secuestro de De Brum haya sido perpetrado por esa agrupación.

Desde el día del secuestro no ha habido contacto entre los secuestradores y la familia De Brum.

“Intensísimos” trabajos de inteligencia

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que hay “intensísimos” trabajos de inteligencia en curso para dar con la ubicación de Almir de Brum y dijo esperar que esas labores tengan “resultados positivos en la brevedad posible”, pero no ofreció más detalles al respecto.

“Puedo decir que están avanzados los trabajos”, se limitó a decir.

Además, confirmó que aún no ha habido contacto de los secuestradores con la familia del colono desaparecido.

Ministro viaja a EE.UU.

Mientras el secuestro de Almir de Brum sigue sin resolverse, el ministro González viajará hoy a Florida, Estados Unidos, acompañando al canciller Rubén Ramírez para participar de una conferencia convocada por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en la que representantes de varios países del continente americano dialogarán sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La conferencia se centrará en la seguridad en el hemisferio “en tres aspectos: narcotráfico, terrorismo y ciberseguridad”, dijo el ministro González, quien señaló que Paraguay necesita “la cooperación, asistencia y apoyo de países más desarrollados” en materia de seguridad.

“Al crimen organizado trasnacional y al terrorismo hay que enfrentarlos con la unión entre los Estados”, añadió.