Comerciante sexagenario fue asaltado y lo dejaron esposado en su camioneta en Edelira.

Un comerciante de la ciudad de Edelira fue asaltado en la vía pública de la compañía Km 25 por un grupo de tres personas armadas con pistolas, quienes lo interceptaron a bordo de un automóvil tipo Toyota Premio, color blanco, sin chapa.

El asalto se registró la tarde de este martes, cerca de las 15:40, según la denuncia.

La víctima fue identificada como Daniel Vera Ávalos (60), propietario de “Comercial Armin”, en Edelira. Detalló que circulaba a bordo de su camioneta tipo Toyota Hilux negra 4x2 TDI/2012, con matrícula BHY 895. Se trasladaba desde Km 28 hasta el Km 21.

La víctima explicó a los intervinientes que retiró una suma de dinero de una de sus sucursales y se dirigía con destino a su domicilio.

Esposaron a la víctima

En el trayecto fue interceptado por los delincuentes. Posteriormente, los mismos lo llevaron a una zona retirada en un camino vecinal.

El grupo armado se apoderó del dinero, que sería de G. 100 millones, y de su aparato celular, para posteriormente esposarlo con cadenas de seguridad y dejarlo en el asiento trasero de la camioneta.

Los efectivos policiales refirieron que el hombre no registró signos de violencia, solamente fue hallado con las cadenas de seguridad.

Los uniformados convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística. Además, remitieron el caso al Ministerio Público.