Curandera le recomendó dormir en otra cama y su marido casi la mata a puñaladas

El detenido fue identificado como Silvio Recalde (66), quien según la Policía, confesó el hecho ante los oficiales y también entregó el arma que utilizó un cuchillo de fabricación casera. En tanto que la víctima del intento de feminicidio fue Sara Gavilán (66), quien sufrió una herida en el cuello, mientras que una hija de la pareja identificada como Estelvina Raquel Recalde Gavilán (36), también sufrió un corte en la mano derecha, en el momento en que intentó defender a su mamá.

Ambas mujeres fueron auxiliadasen el lugar del hecho y luego derivadas al Hospital Regional de Caaguazú, donde quedaron internadas por la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Los vecinos confirmaron que Silvio y Sara son oriundos de la comunidad de Pueblo de Dios, que está ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Repatriación y que unieron sus vidas ya en época de la adolescencia.

Tuvieron once hijos

Tras unirse en matrimonio, ambos ocuparon una propiedad en la mencionada comunidad, donde tuvieron once hijos. Pero la relación entre ambos comenzó a deteriorase cuando una curandera de la zona le recomendó a Sara dormir en cama separada, lo que después de tantos años relación generó malestar en el hombre.

A raíz de la extrema decisión tomada por su esposa, Silvio comenzó a presentar una actitud hostil y hasta violenta con su mujer, quien rápidamente fue a denunciarlo. Como primera medida el Juzgado de Paz dispuso la exclusión del hogar del hombre, quien momentáneamente se mudó a la comunidad denominada Culantrillo, en el mismo distrito.

La pareja fue nuevamente citada por el Juzgado de Paz para esta mañana a una comparecencia de reconciliación, sin embargo durante audiencia la mujer nuevamente acusó asu marido de violento y pidió su exclusión permanente de la casa a lo que accedió el Juzgado.

El ataque

Ante esto, Silvio siguió a la víctima y una vez en el interior de la casa que compartieron por tantos años sacó el cuchillo que portaba en la cintura y se lazó contra la mujer, a quien aplicó una profunda herida en el cuello y de no ser por la oportuna intervención de una de sus hijas, el hombre habría terminado degollando a la que para ese momento ya era su expareja.

Tras recobrar la cordura, Silvio envainó nuevamente el cuchillo abordó su moto y se dirigió hacia la zona de Culantrillo, pero una patrulla de la comisaría jurisdiccional lo interceptó y arrestó por el camino.