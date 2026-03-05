Policiales
05 de marzo de 2026 - 10:07

Una tonelada de marihuana oculta en una isla de Ñeembucú

Las más de mil toneladas de marihuana prensada que fue incautada den Ñeembucú.

Tras un operativo conjunto entre la Senad, la FTC y la Prefectura, se halló un cargamento de 1.180 kilos de droga oculto en Isla Ovecha. El ministro Jalil Rachid confirmó que el cargamento, valuado en 400.000 dólares, tenía como destino final el mercado argentino mediante cruces en embarcaciones pequeñas.

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) localizaron anoche 1.180 kilos de marihuana prensada ocultos en una zona boscosa de Isla Ovecha, distrito de Ita Corá, a orillas del río Paraná.

El cargamento estaba en proceso de enfriamiento.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, se refirió a esta incautación e indicó: “Es un trabajo coordinado que se llevó a cabo con la secretaría antidroga, la FTC de la zona y también la Prefectura”.

Luego mencionó: “Esto se detectó en una isla de la zona, donde incautamos más de 1.000 kilos de marihuana, que sin lugar a dudas iba al mercado argentino y tiene un costo de más de 400 mil dólares”.

En lo que respecta al modus operandi, el ministro explicó que la marihuana se deja en estas islas para luego, a través de embarcaciones pequeñas, pasar al lado argentino y así hacer llegar a destino final.

Sobre cómo es el trabajo para llegar a dar con estos cargamentos, comentó que se hacen recorridos permanentes, se comparte información de inteligencia y se utilizan ciertos sistemas de tecnología para acceder a lugares que son dificultosos.