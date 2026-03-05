Una tonelada de marihuana oculta en una isla de Ñeembucú

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) localizaron anoche 1.180 kilos de marihuana prensada ocultos en una zona boscosa de Isla Ovecha, distrito de Ita Corá, a orillas del río Paraná.

El cargamento estaba en proceso de enfriamiento.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, se refirió a esta incautación e indicó: “Es un trabajo coordinado que se llevó a cabo con la secretaría antidroga, la FTC de la zona y también la Prefectura”.

Luego mencionó: “Esto se detectó en una isla de la zona, donde incautamos más de 1.000 kilos de marihuana, que sin lugar a dudas iba al mercado argentino y tiene un costo de más de 400 mil dólares”.

En lo que respecta al modus operandi, el ministro explicó que la marihuana se deja en estas islas para luego, a través de embarcaciones pequeñas, pasar al lado argentino y así hacer llegar a destino final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senad anula producción de casi 30 toneladas de marihuana en Concepción

Sobre cómo es el trabajo para llegar a dar con estos cargamentos, comentó que se hacen recorridos permanentes, se comparte información de inteligencia y se utilizan ciertos sistemas de tecnología para acceder a lugares que son dificultosos.