Senad anula producción de casi 30 toneladas de marihuana en Concepción

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutó una serie de allanamientos que resultaron en la destrucción de un masivo cargamento potencial de droga en el departamento de Concepción.

La comitiva integrada por efectivos de la Regional N° 7 de Concepción y liderada por el fiscal Arnaldo Argüello se internó en la localidad de Sargento José Félix López (ex-Puentesiño) para desmantelar nodos logísticos de grupos dedicados al narcotráfico, según informaron este miércoles.

Las intervenciones se centraron en dos propiedades rurales de difícil acceso, donde se constató una infraestructura dedicada exclusivamente al cultivo a gran escala.

Lea más: Agentes de la SENAD logran la detención de tres personas y la incautación de crack en Misiones

Incautaciones

Propiedad 1 : cuatro hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento y 10 kilogramos de semillas.

Propiedad 2: cinco hectáreas de plantaciones ilícitas y 60 kilogramos de semillas.

En total, se erradicaron nueve hectáreas de cultivos, lo que representa la anulación de aproximadamente 27 toneladas de marihuana listas para ser comercializadas.

Según fuentes oficiales, la producción tenía como destino principal el mercado de Brasil, donde la demanda impulsa el flujo constante de droga desde las zonas fronterizas paraguayas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este operativo representa un golpe financiero estratégico. Estimamos que el perjuicio económico causado a las estructuras criminales ronda el millón de dólares, considerando el precio de la sustancia en los mercados regionales”, señalaron.