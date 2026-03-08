Detenciones, robos y accidentes de tránsito marcan el fin de semana en Pilar

En uno de los procedimientos agentes de la Comisaría 3 de Villa Paso detuvieron a Alfredo Ramón Insfrán Ramírez (27 años), alias “JaguareSa’i”, en la vía pública sobre las calles María Auxiliadora y Costanera del barrio Guaraní.

La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden fiscal en el marco de una causa por supuesto hurto y reducción.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado al Departamento de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Este domingo también se registró un accidente de tránsito alrededor de las 03:55 sobre la calle Mariscal Estigarribia y la avenida Irala, en el barrio 12 de Octubre.

Una motocicleta Star SK 125, conducida por Marcos Aurelio Gómez Ortiz (22) impactó contra la parte posterior de un automóvil Toyota Allex guiado por Vicente Ramón Ríos (33).

El motociclista fue encontrado inconsciente sobre el pavimento y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Pilar, donde quedó bajo observación médica.

Otro accidente ocurrió cerca de las 06:00 en las calles Tacuary y Palma del barrio San Antonio. El conductor de una motocicleta Kenton Dakar 150, Mariano Abel Espinoza (51), fue hallado inconsciente tras aparentemente haber caído de su biciclo.

Fue auxiliado por personal policial y derivado al Hospital Regional de Pilar, donde permanece en observación mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Horas más tarde, alrededor de las 11:25, se produjo otro percance vial en la intersección de la avenida Gobernador Irala y Teniente Mendoza.

En este caso, un automóvil Volkswagen Tera conducido por Teresa Maciel Riveros (47) colisionó con una motocicleta Honda CB1 125 guiada por Ricardo Manuel Vargas (24).

El motociclista sufrió escoriaciones leves y se negó a ser trasladado al hospital. La motocicleta quedó retenida en la comisaría por carecer de documentos habilitantes.

Por otro lado, la Comisaría 3 de Villa Paso recibió una denuncia por hurto de motocicleta presentada por Erik Ezequiel Rotela (24), quien informó que su biciclo Kenton GTR 150, de color rojo, fue robado durante la madrugada frente al Palacio de Justicia de Pilar, donde se encontraba con amigos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al Departamento de Investigaciones de la Policía para las averiguaciones correspondientes.