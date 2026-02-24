Insólita captura de otro implicado en el atraco a Paresa de Pilar

El robo al local de la empresa Paresa se produjo el viernes de madrugada en la ciudad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú.

El golpe fue perpetrado por dos hombres que trabajaron varias horas para abrir las dos cajas fuertes que había en la oficina administrativa, pero que no lograron abrirlas.

Entonces, tomaron el dinero que había en uno de los escritorios, que llegaba a unos 2.700.000 guaraníes, según la denuncia.

Los primeros detenidos por el robo en Pilar

Una pesquisa desarrollada por policías de Investigaciones de Ñeembucú, basada principalmente en seguimiento con cámaras de seguridad, permitió identificar ese mismo día a uno de los supuestos autores materiales, Eleuterio Maíz Valdez, de 68 años, quien cayó en un allanamiento justamente en Pilar.

Después, siguiendo las pistas de los dos vehículos usados para el escape, los mismos policías arrestaron el sábado de noche a los supuestos rescatistas, Richard Isidro Díaz Vargas, de 44 años, y Arnaldo Romero Aquino, de 37 años.

Richard es un funcionario de la Municipalidad de Pilar que fue capturado en el barrio San Miguel de esa ciudad. Arnaldo es un suboficial de la Policía Nacional, detenido en el barrio Obrero del mismo municipio. El uniformado, sin embargo, trabajaba últimamente en la comisaría 3° de la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones.

Según los investigadores, el funcionario municipal y el policía habrían trasladado con sus vehículos a los dos autores materiales del golpe, antes y después del hecho.

Allanamiento en Capiatá

En prosecución al robo en Paresa de Pilar, los mismos policías de Investigaciones efectuaron en la mañana de este martes un allanamiento en la compañía Posta Ybycuá de Capiatá, en busca del otro supuesto autor material, Miguel Centurión Garcete, de 55 años, pero este no fue localizado.

Sin embargo, increíblemente, Miguel fue capturado casi por casualidad al ser hallado por la comitiva sobre la Ruta PY19, unos 30 kilómetros antes de llegar a Pilar, cuando los policías ya estaban regresando tras el allanamiento en Capiatá.

Miguel estaba dentro de su vehículo, aparentemente esperando a algunos familiares con quienes estaba de pesca por la zona.

Ahora, policialmente el caso ya está prácticamente esclarecido, con la detención de los dos supuestos atracadores y los dos supuestos cómplices.

El expediente está a cargo del fiscal David Cabral.