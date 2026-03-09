Hinchas armados se enfrentaron en la vía pública en San Lorenzo

El pasado sábado, en horas de la tarde, se produjo un enfrentamiento entre hinchas de los clubes de fútbol Cerro Porteño y Olimpia en la zona de Tres Bocas, en la ciudad de San Lorenzo.

En videos que supuestamente muestran momentos del incidente se ve que al menos una de las personas involucradas tenía lo que parece ser un arma de fuego, aunque en los videos no se observa que haya realizado disparos.

Según comentó a ABC Color el comisario Eladio Martínez, director de la Policía Nacional en el departamento Central, los atacantes serían simpatizantes del club Olimpia que llegaron en motocicletas a un sitio sobre la avenida Avelino Martínez, cerca del túnel de Tres Bocas, donde habitualmente se aglomeran hinchas del club Cerro Porteño para dirigirse a los partidos de fútbol de su equipo.

El enfrentamiento fue dispersado por agentes de la Policía, indicó el jefe policial, quien agregó que investigadores no saben aún con certeza si hubo disparos, ya que no han sido encontradas vainillas servidas de bala en el sitio.

Explicó que se escucharon explosiones en el lugar, pero estas corresponderían a petardos.

Cuatro sospechosos identificados

El comisario Martínez dijo que cuatro de los supuestos atacantes ya han sido identificados.

Añadió que el incidente tendría un trasfondo que va más allá de la rivalidad entre hinchadas de fútbol, aunque no entró en más detalles específicos sobre ese punto.