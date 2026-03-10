Movilización docente: así será el operativo policial en Asunción

El director de Policía de Asunción, comisario general Juan Agüero, dio a conocer los detalles del operativo de seguridad que se ejecutará desde hoy hasta el jueves ante las movilizaciones de docentes previstas en el marco del estudio del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.

Según explicó, el dispositivo se activó este martes desde las 05:30 con el despliegue de agentes de las 10 comisarías de Asunción.

Agüero añadió que, a nivel país, los 34.000 efectivos de la Policía Nacional se encuentran en estado de alerta, incluso desde la tarde del lunes.

Lea más: Caja fiscal: arranca el primer día de movilización docente a la espera del debate en el Senado

Itinerario de la marcha docente

Para la jornada de hoy está prevista una marcha pasiva de docentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El recorrido anunciado incluye la salida desde la Plaza de la Democracia para luego avanzar por las calles Oliva, Azara, Chile y El Paraguayo Independiente hasta llegar frente al Congreso Nacional.

Seguridad para manifestantes del interior

El director policial también garantizó condiciones de seguridad para los manifestantes que llegarán desde el interior del país.

Indicó que se prevé una cobertura policial para los buses durante el traslado hasta Asunción.

Durante las jornadas de movilización, los vehículos que transporten a los manifestantes permanecerán estacionados en el predio de la Costanera Norte.

Cobertura especial en el Congreso hasta el jueves

Aunque no está confirmado que la Cámara de Senadores tratará este miércoles el proyecto de reforma, Agüero indicó que se estableció una cobertura especial de seguridad en los alrededores del Congreso.

El operativo se extenderá desde este martes hasta el jueves, en coincidencia con los tres días de movilizaciones anunciadas por docentes y otros gremios.

“Ojalá que este jueves termine, con todos los objetivos previstos por ellos y que la manifestación sea pacífica”, mencionó.

Lea más: Caja Fiscal: estos son los “avances importantes” que lograron los docentes

Policía se prepara para un marzo de protestas

Agüero señaló además que la Policía se alista para otras manifestaciones previstas durante marzo, mes en el que históricamente organizaciones campesinas y distintos sectores sociales realizan protestas.

“El mes de marzo fue siempre un mes movido para la Policía. Yo no necesito enfrentamiento con nadie, necesito garantizar la seguridad, hay varios inadaptados”, expresó.

Manifestarse dentro de la ley

El comisario, asimismo, pidió a los docentes manifestarse dentro de los límites legales.

Anunció que se realizarán controles durante las protestas y advirtió que está prohibida la portación de armas u objetos contundentes.