Caja Fiscal: estos son los “avances importantes” que lograron los docentes

Docentes agremiados se concentran esta mañana en la Plaza de la Democracia de Asunción a fin de movilizarse para pedir la aprobación de los cambios planteados al proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), informó que a las 09:00 se daría la mayor concentración. Comentó que este miércoles se movilizarían solo con docentes de Asunción y el departamento Central, mientras -en paralelo- los demás docentes estarán concentrados en sus comunidades del interior.

Agregó que mañana, cuando podría tratarse el proyecto en el Senado, se prevé una cantidad importante de docentes en Asunción, ya que se sumarían aquellos del interior a los de la Capital y Central.

Precisó que hoy marcharían desde la plaza hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, posteriormente, al Congreso Nacional, donde la Comisión de Hacienda y Presupuesto deberá emitir un dictamen sobre el proyecto.

Lea más: Caja Fiscal: senador propone que el Estado aporte como empleador

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cambios propuestos tras negociación con el Ejecutivo

Tras una reunión con gremios afectados, el Ejecutivo —que impulsa el proyecto— decidió ceder en algunos puntos sensibles con el objetivo de reducir el impacto de la reforma.

Entre las modificaciones principales se destaca que la edad de jubilación bajaría de 57 a 53 años. Además, la tasa de sustitución —es decir, el porcentaje del sueldo que recibe el jubilado— subiría del 70% al 78% como mínimo, pudiendo alcanzar hasta un 90%.

El proyecto también contempla reconocer hasta dos hijos para el cálculo jubilatorio. Esto significa que una docente con dos hijos podría jubilarse a los 53 años con beneficios que, de otra forma, recién alcanzaría a los 55.

Asimismo, se mantiene el requisito de contar con al menos 25 años de aporte para acceder a la jubilación.

Gremios destacan avances

Piris resaltó que se logró avanzar en las negociaciones con el Ejecutivo, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo pleno.

“Hemos conseguido avanzar en varios puntos, no llegamos a un acuerdo del 100%. Lo más importante que podemos destacar es que el aporte del Estado va a ser del 10%, también la edad mínima se ha reducido de forma considerable y será de 53 y 58 años; la tasa de sustitución se incremente y podemos llegar a 80% a partir de los 25 años de antigüedad”, mencionó.

Añadió que, con el acuerdo parcial alcanzado, más de 20.000 docentes que tienen 20 años de antigüedad en adelante podrán optar por jubilarse con la ley vigente.

Otro punto que destacó es que se mantendría la jubilación extraordinaria por enfermedad o inhabilidad a partir de los 10 años. “Son las modificaciones que se estarían introduciendo en la versión de Diputados”, comentó.

Lea más: Reforma de la caja fiscal será sancionada con modificaciones esta semana, dice Alliana

Persisten desacuerdos sobre la edad mínima

Por su parte, Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), destacó que existen algunos avances. Sin embargo, indicó que no se está logrando un acuerdo sobre la edad mínima para la jubilación, la cual considera negativa para el sector.

Comentó, asimismo, que en el marco de las movilizaciones prevén una “serenata” simbólica al ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, quien —dijo— es el que más presiona para aprobar el proyecto de ley sin considerar las intenciones de los gremios afectados.

Según los datos brindados por el MEF, el Estado realiza actualmente un aporte del 12,9% para cubrir el déficit de la Caja Fiscal, cuyo faltante estimado supera los US$ 380 millones.