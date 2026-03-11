Senad allana peluquería usada para venta de drogas en Fernando de la Mora

Una peluquería fue allanada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ayer en el barrio Luis Alberto del Paraná de Fernando de la Mora, zona norte, en el marco de una intervención contra el microtráfico.

Según las investigaciones, el local de estética era utilizado como fachada para la venta de drogas.

Durante el procedimiento, se incautaron 31,3 gramos de cocaína y 6,3 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo y un teléfono celular vinculados a la actividad de microtráfico.

Lea más: Una tonelada de marihuana oculta en una isla de Ñeembucú

Detienen a una joven durante el operativo

En el sitio fue detenida Tatiana Luján González Ortiz (23), quien era la dueña del local allanada y, según la Senad, era la que vendía los estupefacientes. Quedó a disposición del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procedimiento fue acompañado por el fiscal Fernando Meyer, quien intervino en representación de la Fiscalía.

Lea más: Cae supuesto narcopiloto buscado hace 12 años

A escasos metros del lugar también fue allanado otro punto considerado una “boca de fumo”, donde personas adictas iban a consumir drogas y desarrollar actividades ilícitas.