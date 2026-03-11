Detienen a hombre por presunto incumplimiento de arresto domiciliario en Ayolas

La información señala que el detenido fue identificado como Alcides Fretes (39), domiciliado en el mencionado barrio. De acuerdo con los datos proporcionados por los intervinientes, el mismo cuenta con antecedentes en una causa por supuesto hecho punible contra la autonomía sexual.

El caso hace referencia específicamente a actos exhibicionistas y se encuentra enmarcado en la causa N.º 611/2025. Dicha causa fue tramitada en el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Ayolas, donde se había dispuesto como medida cautelar el arresto domiciliario.

Durante el procedimiento, los agentes intervinientes informaron a Fretes sobre sus derechos constitucionales conforme a lo establecido en el Artículo 12 de la Constitución Nacional. Posteriormente, el detenido fue sometido a una inspección médica en el Hospital Integrado de Ayolas, como parte del protocolo habitual en este tipo de procedimientos.

Tras la revisión médica correspondiente, el aprehendido fue trasladado nuevamente hasta la sede de la Comisaría 8ª de Ayolas, donde permanece recluido en libre comunicación y a disposición del Juzgado Penal que entiende en la causa.

