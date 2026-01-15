Intento de feminicidio: apuñaló a su expareja y huyó con sus dos hijos

Agentes de la Policía Nacional realizaron un intenso operativo para capturar a un hombre identificado como César Manuel Ledesma Fleitas (31), quien habría apuñalado en la espalda a su expareja, para tomar a sus dos hijos pequeños y huir con ellos. El hombre subió a los chicos a una motocicleta y se dirigió hacia el microcentro de la ciudad.

El intento de feminicidio fue cometido esta mañana cerca de las 7:20 en el barrio Ka’aguy Rory de Encarnación, donde fue víctima Claudia Pamela Ramírez (31). La mujer fue asistida por bomberos voluntarios hasta el Hospital General de Itapúa.

Fueron alertados del hecho los responsables de la Comisaría 107ª de la zona, quienes tienen sede a unas cuatro cuadras de donde ocurrió el ataque.

La Dirección de Policía en Itapúa dispuso 10 patrulleras y cinco motocicletas para la localización del presunto autor, así como el rescate de los niños. El operativo involucró a efectivos de las comisarías 107, 106, Primera y Segunda de la ciudad, así como a personal táctico del Grupo Lince.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallaron ahogado a enfermero en un tajamar en Carmen del Paraná

Detención del agresor

El hombre fue detenido en el microcentro de la ciudad, en jurisdicción de la Comisaría Primera, e incautaron de su poder un arma blanca, con la que habría herido a su expareja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, los uniformados localizaron a los hijos de la pareja, uno de 8 meses y el otro de dos años. Ambos habían sido dejados por el hombre a cargo de un familiar.

Los intervinientes convocaron a familiares de la mujer y a la Defensoría de la Niñez para iniciar los protocolos de protección a los mismos. Entretanto, Ledesma fue derivado a la Comisaría Primera de Encarnación, puesto a disposición del Ministerio Público.