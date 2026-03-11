Fiscalía imputa a seis miembros de un “escuadrón de la muerte” en Luque

La imputación por homicidio doloso en grado de tentativa fue presentada esta tarde por la fiscala Liz Adela Medina Mareco, de la Unidad Penal 1 de Luque.

Los imputados son Miguel Ángel Orué Espínola, de 42 años, con antecedentes por prestación alimentaria; Marcelo Agustín Mendoza Morales, de 31 años, con orden de captura por estafa; Brian Marcelo Díaz Zárate, de 20 años, con orden de captura por hurto agravado; César Francisco Zárate Duarte, de 38 años, sin antecedentes; así como dos menores de 16 años que tampoco tienen antecedentes.

Los seis ahora procesados fueron capturados esta madrugada por policías del Grupo Lince que los alcanzaron en la zona de las calles Azara y Espinillo del barrio Yka’a de Luque, aunque luego llegaron también a la escena agentes de la comisaría 3ª Central de dicho municipio.

Según los datos, los sospechosos circulaban en una camioneta Toyota Runner roja, sin chapa, que previamente había sido denunciada a través del Sistema 911 por un atentado a balazos ocurrido en la misma zona.

El objetivo del atentado

En ese atentado, resultó herido Arnaldo Gabriel Martínez Insfrán, de 28 años, quien tiene antecedente por asalto, según el informe oficial.

Efectivamente, dentro del rodado incautado, los policías encontraron una escopeta y un revólver con los que habría sido atacado Arnaldo, aunque también los intervinientes incautaron 125 moñitos de cocaína tipo crack.

El expresidiario que fue baleado se halla internado y hasta anoche no habían podido hablar con él por su condición médica.

La fiscala Liz Medina reconoció que una de las hipótesis que manejan supone un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

El posible móvil

Probablemente, el ahora herido le debía dinero a la organización a la cual supuestamente pertenecen los seis detenidos.

La Policía, de hecho, cree que los sospechosos integraban una especie de “escuadrón de la muerte” dedicado a cobrar las deudas de los distribuidores con el grupo o de eliminarlos si no cumplen con sus “obligaciones”.