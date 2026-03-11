Senad destruyó cultivos de marihuana de campamentos clandestinos en Alto Verá

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó sobre el hallazgo de plantaciones de marihuana en una zona boscosa de la compañía Potrero Kangua Cuá, en el distrito de Alto Verá. Tras la incursión de los agentes especiales, se procedió a la destrucción de 9 hectáreas de cultivos de marihuana en etapa de crecimiento, distribuidas en tres parcelas.

El operativo estuvo acompañado por el agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón. En el allanamiento no se logró la detención de presuntos responsables.

Según el informe oficial, en el sitio fueron destruidos dos campamentos clandestinos, donde presuntamente procesaban la droga.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del martes 10 de marzo, según detallaron los responsables.

Incautan herramientas y droga

Fueron hallados en el lugar cinco gatos hidráulicos, cinco prensas rústicas, cuatro zarandas y dos guillotinas, las cuales fueron destruidas por los intervinientes.

También en el sitio se hallaron 500 kg de marihuana picada, así como 15 kg de semillas de marihuana, que quedaron a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento se realizó en el marco del operativo “Fuerte Sur I/2026”, desplegado por agentes de la Senad, y contó con la colaboración de personal de la base central de operaciones en Asunción.