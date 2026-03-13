Santiago Peña felicita a Bolivia por la captura de Marset

El presidente Santiago Peña se pronunció sobre la caída de Sebastián Marset y felicitó a su par boliviano, Rodrigo Paz, tras confirmarse que fue finalmente atrapado en Santa Cruz de la Sierra.

Peña utilizó su cuenta oficial para enviar un mensaje y destacó que este golpe muestra que hay voluntad política. “La captura de Sebastián Marset es una señal poderosa de que cuando hay determinación, coordinación y coraje, el crimen no puede esconderse para siempre”, expresó el mandatario paraguayo.

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Reconoció además el esfuerzo de los equipos de inteligencia que participaron en el operativo.

Un Estado que “empieza a funcionar”

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, brindó una conferencia de prensa en la que presentó la detención de Marset como un hito para su gestión.

Para Bolivia, Marset se había convertido en una sombra incómoda que ponía en duda la eficacia de sus fuerzas de seguridad. “Esta no es la historia de un criminal que cae. Es la historia de un Estado que empieza a funcionar”, sentenció Paz.

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El operativo, que se manejó bajo estricta reserva, terminó con meses de persecución por parte de las autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos (DEA). Marset es señalado como el cerebro detrás de gigantescos cargamentos de cocaína que se producían en Bolivia, cruzaban por Paraguay y terminaban en los principales puertos de Europa.